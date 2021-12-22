Казань, 22 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Ak-bars.ru Игроки «Ак Барс»

В составе «Ак Барса» дубль оформил защитник Стивен Кэмпфер, ещё по шайбе забросили нападающие Данис Зарипов, Кирилл Петров и Кирилл Панюков. У «Трактора» отличился форвард Виталий Абрамов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 53 очка. «Трактор» идёт на втором месте в Восточной конференции с 59 очками.

Читайте также: «Сочи» одержал победу над московским «Динамо» в матче КХЛ