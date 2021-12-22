Волгоград, , 09:32 — REGNUM В Волгоградской области банда подпольных банкиров ввела в оборот более 300 млн рублей. Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Злоумышленники заключали фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. За вознаграждение они оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств. По данным полиции, в незаконном обороте находилось более 300 млн рублей, доход подпольных банкиров составил около 19 млн рублей.

По местам жительства сообщников проведено 14 обысков, изъяты компьютерная техника, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, черновые записи и бухгалтерские документы.

Возбуждено уголовное дело. Один фигурант находится под домашним арестом, другому суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий, ещё пять соучастников подписали обязательства о явке.