Канберра, , 14:46 — REGNUM До Рождества осталось всего несколько дней, и теперь австралийцы сталкиваются с дилеммой: требовать ли от членов семьи и друзей пройти тестирование на COVID-19 перед тем, как все соберутся за праздничным столом. Согласно опросу Rapid Test & Trace Australia, в ходе которого было опрошено 1000 человек, 42,6% австралийцев все же попросят своих близких пройти тест на COVID-19, чтобы убедиться, что они могут оставаться в безопасности в период праздников. Об этом 22 декабря сообщил телеканал Nine News.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Опрос также показал, что 6,6% австралийцев говорят, что «они никогда не могли бы попросить их пройти тест на COVID-19», а 9,3% ответили, что «хотели бы их попросить, но не могут».

Тем не менее, большинство граждан Австралии относятся с пониманием к просьбе: 66,4% респондентов заявили, что сдадут тест на COVID-19 перед посещением семьи, если их попросят, и только 17,9% отказываются проходить тестирование, и 15,7% не уверены.

Женщины (52,6%) более склонны сдать тест на COVID-19, чем мужчины (47,4%).

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