Киренск, Иркутская область, , 09:29 — REGNUM Аварийное отключение электроснабжения произошло сегодня, 22 декабря, в городе Киренске Иркутской области, сообщает телеграм-канал «Город Братск».

Электросеть allispossible.org.uk

»Под отключение попали 336 жилых домов, в которых проживают 1 тыс. 398 человек, из них 516 детей, четыре социально значимых объекта», — пресс-служба главка МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что из 336 обесточенных домов 29 — многоквартирные. Попавшие под отключение соцобъекты — это две школы, детский сад и котельная.

Восстановительные работы проводит «Облкоммунэнерго» «Киренские электрические сети». Задействовано 12 человек, пять единиц техники. По данным синоптиков, температура воздуха в Киренске сейчас минус 43 градуса Цельсия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 27 декабря без света из-за энергоаварии остались четыре дома на Невском проспекте и семь домов на близлежащих улицах.

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