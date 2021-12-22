Большой Камень, Приморский край, , 09:29 — REGNUM В судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне завершено строительство сухого дока и уже успешно прошли пусконаладочные работы. Гидротехническое сооружение сдано в эксплуатацию на три года раньше первоначальных сроков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Сухой док в Большом Камне Пресс-служба правительства Приморского края

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Сухой док размером 485 на 114 м, глубиной 14 м. Один из крупнейших в мире доков и дает неограниченные возможности для строительства судов любых габаритов и сложности.

Специалисты ССК «Заезда» совместно с представителями Ростехнадзора и Госэкспертизы проверили всё на предмет готовности к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморья Олег Кожемяко 17 мая побывали на судостроительном комплексе «Звезда», а также оценили социальную инфраструктуру для работников предприятия.