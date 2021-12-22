Канберра, , 09:31 — REGNUM В службах здравоохранения по уходу за детьми австралийского штата Виктория наблюдается всплеск случаев вирусного гастроэнтерита, причем число случаев заболевания почти в три раза выше, чем в прошлом году. Об этом 22 декабря сообщил телеканал Nine News.

Рука руку моет

С начала ноября местное министерство здравоохранения зарегистрировало 56 вспышек гастроэнтерита в детских учреждениях, тогда как за тот же период в 2020 году их было всего 19. По оценкам медиков, причиной вспышки стали маленькие дети, которые более восприимчивы к передаче вирусов.

Главный санитарный врач Виктории профессор Бретт Саттон заявил в ходе пресс-конференции, что работники по уходу за детьми, сами дети и их семьи несут ответственность за ограничение распространения очень заразного заболевания. Взрослые также должны настоятельно требовать от детей, чтобы те чаще мыли руки с мылом.