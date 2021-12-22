Токио, , 09:28 — REGNUM На территории Японии выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у членов одной семьи, никто из которых не выезжал за границу. Об этом 22 декабря сообщил губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура, его слова приводит агентство Киодо.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По словам губернатора, эти случаи нужно считать так называемым «внутригородским» заражением, при котором заражение не было привнесено из-за рубежа, а было зафиксировано внутри страны.

«Это первый в стране случай внутригородского заражения», — сказал Ёсимура.

Отметим, до этого момента случаи заражения новой разновидностью SARS-CoV-2 в Японии выявляли у тех, кто приехал из-за границы или контактировал с приехавшими.