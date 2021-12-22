Токио, 22 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. На территории Японии выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у членов одной семьи, никто из которых не выезжал за границу. Об этом 22 декабря сообщил губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура, его слова приводит агентство Киодо.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По словам губернатора, эти случаи нужно считать так называемым «внутригородским» заражением, при котором заражение не было привнесено из-за рубежа, а было зафиксировано внутри страны.

«Это первый в стране случай внутригородского заражения», — сказал Ёсимура.

Отметим, до этого момента случаи заражения новой разновидностью SARS-CoV-2 в Японии выявляли у тех, кто приехал из-за границы или контактировал с приехавшими.