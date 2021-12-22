Канберра, , 09:30 — REGNUM Австралия сосредоточится на трех ключевых областях, чтобы противостоять распространению COVID-19, вызванного штаммом «Омикрон». Об этом, как передает телеканал Nine News, на заседании Национального кабинета министров 22 декабря заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

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По его словам, правительство страны «очень серьезно» относится к новому варианту коронавируса.

В первую очередь, отметил Моррисон, гражданам «настоятельно рекомендуется» носить маски. Премьер-министр страны подчеркнул, что, да, «настоятельно рекомендуется» не носит юридически обязывающий характер, но граждане должны в полной мере сами осознавать опасность «Омикрона».

Во-вторых, особый акцент будет сделан на проведении ревакцинации. Моррисон сказал, что правительство увеличит выплаты терапевтам и фармацевтам до 10 долларов за поставленную прививку от COVID-19, чтобы побудить их продолжать работать во время праздников.

Третьим направлением работы станет усиленное отслеживание близких контактов зараженных. В то же время журналисты подчеркивают, что это может усугубить уже наблюдаемую ситуации, при которой к местам сдачи тестов выстраиваются многокилометровые очереди.

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