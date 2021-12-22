Баку, , 09:26 — REGNUM Баку готов наращивать объёмы добычи газа и поставляет больше топлива в Европу. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на конференции на тему «Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня и завтра».

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Министр отметил, что за 11 месяцев 2011 года Азербайджан поставил в европейские страны 7,3 млрд кубометров газа. Поставки были и по долгосрочным контрактам, и в ходе краткосрочных спотовых операций.

«У Азербайджана есть потенциал для увеличения поставок в Европу. Если у европейских потребителей появится дополнительный спрос на газ, в этом направлении будут предприняты соответствующие шаги», — сказал Шахбазов.

Он добавил, что Баку готов расширить географию поставок и продавать газ в страны Восточной Европы.

Стоит отметить, что по итогам торгов на лондонской бирже ICE за 21 декабря стоимость январских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF на пике выросла на 24%: с $1800 за тысячу кубометров в начале торгов до $2300. Это стало историческим максимумом.

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