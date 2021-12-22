Москва, , 09:26 — REGNUM «Сочи» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

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В составе «Сочи» шайбы забросили нападающие Никита Точицкий, оформивший дубль, и Артём Николаев. У «Динамо» отличились форварды Богдан Якимов и Дмитрий Рашевский.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 38 очков. «Динамо» идёт на втором месте в Западной конференции с 55 очками.

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