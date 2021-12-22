Канберра, , 09:28 — REGNUM В следующем месяце жителям Австралии будет предоставлена возможность прививаться четвертой по счету вакциной от COVID-19. Министр здравоохранения страны Грег Хант 22 декабря в эфире радиостанции 4BC заявил, что вакцина Novavax может быть доступной для австралийцев уже в январе 2022 года.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Австралия уже заказала 51 миллион доз вакцины, которая еще не одобрена Управлением терапевтических товаров.

«Novavax уже проходит проверку в Управлении терапевтических товаров, нашем медицинском регуляторе», — заявил Хант.

В настоящее время Австралии уровень вакцинации от COVID-19 первой дозой составляет 94%, а 90,8% людей в возрасте старше 16 получили обе дозы вакцины.

Хант отметил, что появление в стране еще одной вакцины может помочь дать небольшой, но важный импульс кампании по вакцинации.