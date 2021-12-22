22 декабря 2021 | Время чтения 13 мин

«И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» И. А. Хлестаков, чиновник из Петербурга

Андрей Маленький, , 11:23 — REGNUM Министр просвещения С. Кравцов попросил Лилию Павловну Казанцеву, учительницу из Краснодара, и других участников первого Всероссийского форума классных руководителей быть его представителями в регионах, быть с ним на связи. «Чтобы давали обратную связь… Это не пустые слова, это то, что необходимо, и то, что мы обязательно сделаем», — так окончил прощальную речь министр.

Образование России Иван Шилов © ИА REGNUM

Учителя услышали. Наиболее развернуто просьбу С. Кравцова исполнила Л. Казанцева из Краснодара. Она — учитель-блогер. Победила в конкурсах «Лучший блогер» в 2015, 2018, 2019, 2020 годах. Выпустила три печатных сборника статей педагогов-блогеров России. Поэтому ее рассказ об итогах форума — свидетельство очевидца. В блоге «Географочка» учительница разместила настоящую повесть форумных дней, начиная со сбора чемоданов и заканчивая их распаковкой по возвращении в Краснодар. Очень познавательное чтение и одновременно — картина мира современного классного руководителя, с её символами и его смыслами. Скорее всего, она не понравится организаторам форума. Будут недовольны и те, кто создал двадцатистраничные «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях». Текст блога значительно сокращен, но с сохранением основных пассажей и авторских выражений. Итак, блогер пишет следующее.

— Огромному количеству активных, ярких, очень интересных классных руководителей не повезло попасть на форум. Кто-то просто не подал заявку, не поверив в себя, кто-то вообще не знал о том, что будет такой форум. Не все прошли, но многие решили стать волонтёрами: т. е. им не оплатили дорогу и проживание, за это они заплатили сами, но они потом помогали организаторам на форуме.

— Кормили отлично! А главное — каждому участнику подарили билет в Государственный Кремлёвский дворец на торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. Это — мюзикл «Школьная история», где одну из ролей исполняет Анастасия Стоцкая, вести же мероприятие будет Николай Басков.

— Мы не знали, где метро (только направление по карте посмотрели), но толпа людей с фиолетовыми ленточками на шее (бейджи участников!) уверенно шла вперёд — мы с ними! Метро «Партизанская» встретило пустотой вестибюлей, что тоже порадовало. А вот чего не поняла — так это стоимости. В окошках предлагалось приобрести карточку на 2 поездки за 120 рублей, но можно было воспользоваться и безналичной оплатой за 41 руб. Причём, если карта была платёжной системы «МИР», то 10 рублей возвращались обратно, итоговая цена поездки была 31 р. Мы так и платили. Буквально 13 минут, и мы в центре Москвы, выходим на станции «Площадь революции», 200 метров — и оказываемся у места проведения Форума — Гостиного двора.

Сергей Кравцов на Всероссийском форуме классных руководителей Пресс-служба Минпросвещения России

— Началось! Как приятно было слушать ведущих! О своих учителях рассказывали известные люди — саксофонист Игорь Бутман, гимнастка Светлана Хоркина, телеведущий Эрнест Мацкявичюс, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, оперные певцы Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава, музыкант Денис Клявер, певица Валерия Перфилова и музыкальная группа «Кватро».

— Конечно же, все ждали выступления министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова. Правильно им было сказано, что необходимо обходить стороной слово «услуга», когда говорится об образовании. Он уверил, что обратится с этим предложением в Государственную думу. Интересно было также услышать, что им было подписано письмо, в котором не рекомендовалось вести дубляж журнала в электронном и бумажном видах. Учителя с воодушевлением встретили эти слова. Также мы услышали о том, что в Меморандуме, который будет принят на закрытии Форума, учтены предложения участников Форума и всех регионов.

— На сцену вышли участники дискуссии «Школа: воспитание личности». Записала самое интересное: «В школе нет мелочей», «Главная роль учителя не в предмете, а в формировании личности», «Нельзя подрывать авторитет учителя — это первый шаг на подрыв и собственного авторитета», «Чему учит история в воспитательном плане — даёт прививку от страха перед будущим» (и еще 15−20 цитат, о которых узнала учительница на форуме — А.М.).

— Хорошо, что было время прогуляться и посмотреть выставку от партнёров Форума. Российское общество «Знание» презентовало просветительские проекты. Именно у них были такие красивые фоны для фото.

— Центральное пространство-зал «Антон Макаренко» на панельной (общей для всех групп) дискуссии по теме: «Успех ребёнка — успех страны». Ирина Слуцкая рассказала, что спорт может помочь ребёнку найти мотивацию к учёбе, а особенно командный спорт, который помогает научиться проигрывать достойно, но стремиться идти вперёд. Александр Олешко: «Надо разговаривать с детьми обычным языком, а не терминами. Иначе «гад-же-ты» заберут детей».

— Круглый стол «Школа: территория здоровья» запомнился блогеру мыслями типа «много детей с ожирением и сахарным диабетом, причем в школу они приходят уже с заболеваниями», «по статистике более 40% рождённых детей уже имеют патологии», «питание, образование и медицина должны быть вместе!». Жаль, что замминистра здравоохранения очень рано покинул круглый стол…

— И… моё единственное личное разочарование — встреча, на которую нужно было дополнительно заранее записываться у организаторов, не состоялась. Признаюсь, было СТОЛЬКО ажиотажа вокруг неё, что мне подумалось: будет или президент РФ или министр просвещения как минимум!

— Гостем круглого стола «Классный коллектив: искусство инклюзии» был знаменитый Ямбург Евгений Шоломович. Он охотно фотографировался с педагогами, отвечал на вопросы, сказал не удивляться тому, что его отчество часто пишут, как «Александрович», не все правильно произносят отчество Шоломович — нужно ударение ставить на первый слог. Он сказал: «Я против кодекса, любого! Спок воспитал два поколения истериков. Мы продолжаем любить родителей взасос. Когда в 3 с половиной года ребёнок в коляске в памперсе и с планшетом в руках — кто из него вырастет? Я не верю в сладенькую педагогику и не верю в тюремную — это как два плеча одного коромысла. А истина где-то посередине». Было много вопросов из зала. Один прям сняли у меня с языка: вводятся в школе тьюторы, а не дублирование ли это классного руководства? Ответ: классный руководитель идёт от коллектива к ребёнку, а тьютор — от ребёнка к коллективу. Дух сильнее тела!

Евгений Шоломович Ямбург Svklimkin

— Если ребят интересует Тик-Ток, учитель может быть и там, но лично я Тик-Ток недолюбливаю. Не захожу. Выключаю, если попадаю случайно. Знаю, что можно и там делать что-то полезное. Но современный контент этой соцсети у меня вызывает сравнение с поиском иголки в стогу сена. Да, она есть, но пока найдёшь, столько сена руки поколет! Но вот всё равно остаётся вопрос — стоит ли подражать детям и идти за ними во все соцсети?

— Главное на круглом столе второго дня форума «Профессиональная этика» — сформировать понимание, что создание этического кодекса педагога — это необходимость. Создание этического кодекса помогло бы и могло бы стать фильтром для тех, кто хочет стать учителем. Интересно говорил Э. Мацкявичюс:

— Журналист должен думать, что можно говорить, а о чём промолчать, например, при ведении репортажа с места захвата заложников. «Не навреди!» — это главный принцип и у врача, и у учителя. Обязательно посмотрите три фильма: «Амаркорд» (1973) (Федерико Феллини), «Пацаны», «Чучело». В каждом ребёнке надо видеть талант! Кодекс учителя и кодекс классного руководителя — разные понятия! Учительская этика — это позиция «Мне не всё равно!» Если вы отвечаете на вопрос ребёнка «да» или «нет», то обязательно уточняйте, пусть и кратко, почему.

— Пока ждали закрытия Форума, сфотографировались с частью делегации от Краснодарского края. По краям зала были расставлены бокалы с шампанским, закуски, фрукты. И… толпа хлынула к столам)))))) Но многие зря беспокоились, всем и всего хватило!))))) А потом мы всё внимание обратили на сцену, где представители от каждой группы участников зачитывали части Меморандума по итогам Форума и делились своими впечатлениями.

Закрывал мероприятие министр просвещения РФ С. С. Кравцов. Мне очень понравилась его фраза про то, что он направит в Государственную думу послание, чтобы убрать слово «услуга», когда речь идёт об образовании. На мой взгляд, очень правильно, ведь именно так и поднимается престиж учительской профессии! Эх, ещё б на ТВ некую цензуру ввести, чтобы наши дети не видели вот такой рекламы… Да и «Пушкинская карта» для учителей была бы нелишней!

— А завершился форум просмотром его гимна. Можно сказать, что гимн получился народным — авторами слов стали 12 учителей, автор музыки — Валерий Семёнов (г.Волгоград), один из активных участников Сообщества ВК, он был и на сцене. А ещё более 100 учителей нашей страны (в том числе и я) приняли предложение организаторов записать небольшое видео для клипа. В итоге получилось четыре версии гимна. В Москве прозвучала только одна.

— Есть полтора часа, чтобы одеться, преодолеть Красную площадь и зайти в Государственный Кремлёвский дворец на мюзикл. Ведущий сегодняшнего вечера — Николай Басков! Как гласила афиша, в постановке вместе со звёздами эстрады сыграли настоящие учителя из разных городов России. Тематически всё было поделено на части, каждая — под одну песню. Конечно же, было поздравление президента нашей страны В. В. Путина. Ах, Владимир Владимирович, как же я ждала Вас на «классной встрече» с РДШ!!! :)).

Владимир Путин Kremlin.ru

Учителя — герои мюзикла рассказали свои истории: как стали учителями, о чём сейчас мечтают и за что ценят работу с детьми. Каждый день они выбирают школу! И этот выбор — путь большой любви, преданности, подвижничества. В красном — Анастасия Стоцкая. Одну из песен пела Анастасия Макеева… В концертной части мы услышали три песни Николая Баскова. Он спускался в зал, принимал цветы, фотографировался с учителями… Кто-то несдержанный громко сказал, мол, какой он маленький, на что Николай ответил: «Зато удаленький». Эх, добрые-добрые учителя…

— А потом было торжественное награждение победителей профессиональных Всероссийских педагогических конкурсов. — Мнения самих учителей разделились: кто-то говорил, что программа была потрясающая и необычная, именно для учителей, но есть и те, кто остался немного недовольным столь малым количеством концертных номеров. Цитирую: «Почему на День милиции концерт — так концерт со звёздами, а у нас капустник, где часть бесплатно и своими силами?

— Лично мне всё было интересно и понравилось! Для многих классных руководителей эти дни запомнятся не только дискуссиями, круглыми столами, концертом, но и первым в жизни перелётом, первым посещением столицы, такими потрясающими фуршетами и обедами, встречами с известными людьми… Сейчас, находясь дома, могу с точностью до рубля подвести итог трат во время Форума: такси из и в аэропорт (благо, вскладчину с краснодарскими коллегами), четыре проезда в метро (по 31р. поездка), кофе в аэропорту и бутылочка «Пепси» в Кремлёвском дворце. И всё! Организаторы на 100% выполнили взятые на себя обязательства по «бесплатности»: билеты на самолёт + питание + проживание обошлись лично мне в 0 рублей!

— Министр просил об обратной связи? Вот мои предложения:

1. Сделать Форум ежегодным.

2. Заранее предусмотреть прозрачный «Лист ожидания» — если кто-то из участников не едет, на его место берётся другой.

3. Оставить места для активистов Сообщества Форума ВК: по итогам активности и качественного вклада в работу Сообщества пригласить к очному участию 10−20 человек.

4. Сделать выбор групп/направлений в дни Форума по желанию участников. Тех, кто не определился, направлять на менее популярные направления.

5. Пригласить на Форум президента России в качестве гостя + фотосессия.

Преподаватель и ученики Пресс-служба Минпросвещения России

«А что бы предложили Вы», — спрашивает читателей своего блога Л. Казанцева. Отвечаю: «Читайте публикации в ИА REGNUM: «Почему учителям не удалось поговорить со своим «классным руководителем»?, «Как спасти Россию от шкурного бизнес-тщеславия в образовании?», «Кому Минпрос России отдал государственную власть над нашими детьми?», «Министр просвещения Кравцов: пердимонокль, переходящий в антракт и ступор?», «Как спасти российских учителей от управляющих ими бюрократов и бухгалтеров?» И кстати, первое же предложение Кравцову от краснодарского блогера — о ежегодном проведении форума — устарело. Президент страны и так уже поручил министру проводить это мероприятие раз в год, а правительству — обеспечить финансирование этого события. Лучше бы учительница предложила Минпросу озадачиться: если в стране 880 тысяч классных руководителей, а заявок на форум подано всего-то 20 тысяч, может, что-то не так? И самотек — не самый лучший метод соединения способных учителей, которые могут поделиться своим талантом так, чтобы произошло умножение педагогического опыта, а не сложение эмоций от встречи в Москве? Тогда не было бы так жаль бюджетных денег и средств спонсоров.

Врать тоже не стоило: конкурсный отбор должен был быть честным. Были делегаты и значительно моложе 25 лет, и старше 70, хотя стартовые условия таковы: старше 25, но моложе 56. И только классные руководители, а не администраторы школ и некоторые другие. Большая часть участников форума — учителя начальной школы, которые, конечно, тоже классные руководители, но всё-таки если форум нужен для обмена опытом в решении наиболее сложных педагогических проблем, то они сегодня — точно не в начальной школе. Почти все участники форума — женщины и девушки, что уже само по себе — огромная проблема. В том числе — только-только выпустившиеся их педвузов и принявшие классное руководство. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многим больше всего запомнилась площадка, где спикером выступал историк моды Александр Васильев.

Первый форум классных руководителей — это ЕГЭ для министра и его сотрудников. Так, какую же задачу-то министр хотел решить на ЕГЭ? Государственно значимую или узковедомственную? Почему в Минпросе так и не заметили, как провалили собственное ЕГЭ? И что думают о форуме другие участники? Откуда у Кравцова такая уверенность, что все участники форума будут пропагандировать то, что не поддается ни пропаганде, ни агитации? А то, что они рассказали, вернувшись к себе, — обязательно перескажем.