Самара, 22 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Более 35 тысяч домовладений могут быть подключены к газу в Самарской области в рамках государственной программы социальной газификации. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

Данный вопрос был рассмотрен на совещании с главами муниципалитетов и министерством энергетики и ЖКХ Самарской области в областном правительстве.

Сообщается, что подключение 19 тысяч домовладений не потребует значительных затрат, поскольку газопроводы подходят к границам участков. Специалисты уже подготовили план-график по подключению этих домов.

«Для того, чтобы наладить подачу газа еще в 16 тысяч домовладений, потребуется строительство газораспределительных газопроводов и существенные вложения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что финансирование таких мероприятий будет проходить в рамках инвестиционных программ газораспределительных организаций и из других источников. По данному направлению формирование плана-графика завершается.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил главам муниципальных образований до конца января 2022 года сформировать поадресную базу домовладений, которые могут быть подключены к сетям газоснабжения по действующей программе, а также передать эти сведения областному оператору газификации для размещения на сайте, чтобы жители могли убедиться, что их домовладение может быть газифицировано в рамках программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Самарской области намерены догазифицировать около восьми тысяч домовладений.