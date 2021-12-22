Москва, 22 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Самой морозной за последние 54 года стала ночь на среду, 22 декабря, в столице России. Об этом 22 декабря рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своем канале в Youtube

Дарья Антонова ИА REGNUM Сильные морозы в Москве

«Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2, в центре города, на Балчуге, минус 19,6, в Строгино минус 22,0, в Тушино и Бутово минус 22,9. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года — в 1967 году минимальная температура составила минус 22,8», — сказал он.

Также синоптик уточнил, что в Новой Москве (Михайловское) температура воздуха снизилась до — 25,1 °C.

Кроме того, Тишковец рассказал, что в Московской области наиболее холодная погода наблюдалась в Солнечногорске (-25,5 °C), Сергиевом Посаде (-25,9) °C, Талдоме (-26,0 °C), Электростали (-26,1 °C), Электроуглях (-26,3 °C) и на «полюсе холода» — в Черустях (-28,8°C).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что температура воздуха в 16 населённых пунктах Якутии 22 декабря опустилась ниже — 50 градусов.