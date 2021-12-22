Благовещенск, , 09:19 — REGNUM Амурской области будут перечислены из федерального бюджета 1,28 млрд рублей. Средства выделены на развитие дорожной инфраструктуры по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе правительства региона.

Ремонт дороги Sarah Lang

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Между субъектами РФ на эти цели поделили 100 млрд рублей. Деньги перечислят в течение ближайших двух лет.

Свою долю финансирования Приамурье потратит на ремонт опорной дорожной сети. В том числе, будут продолжены работы на автодорогах Благовещенск — Гомелевка и Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка. Всего в 2022 году на федеральные средства в Амурской области намерены отремонтировать 51 км региональных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на 2022 год запланировано приведение дорог до нормативного состояния. Планы масштабны потому, что пока необходимым критериям не соответствуют 50% региональных дорог и 85% проездов в областной столице Благовещенске.