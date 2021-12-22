Лондон, , 09:19 — REGNUM Принц Уэльский Чарльз выступил с предупреждением, что один миллион афганских детей в возрасте до пяти лет может погибнуть этой зимой. Британский Международный комитет спасения (IRC) собрал 17,5 миллиона фунтов стерлингов (около 23 миллионов долларов) за пять дней при поддержке принца Чарльза, сообщает BBC.

Планируемый проект перед Букингемским дворцом

Принц Чарльз заявил, что более половины населения Афганистана голодает из-за засухи, войны, коронавируса и санкций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

IRC призвал народ Королевства помочь спасти население Афганистана этой зимой.

«Я очень благодарен за то, что представители многих крупнейших благотворительных организаций мира собрались вместе, чтобы объявить совместный призыв в поддержку народа Афганистана, — сказал принц Чарльз. — Я горжусь тем, что поддерживаю эти коллективные усилия по предоставлению продовольствия в чрезвычайных ситуациях».

IRC действует как координатор массовых обращений в 15 ведущих британских благотворительных организаций по оказанию помощи в преодолении самых тяжелых гуманитарных кризисов. В настоящее время она оказывает помощь Афганистану.

Тяжелая экономическая и гуманитарная ситуация в Афганистане из-за засухи, войны, COVID-19 и санкций против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ожидаемо ухудшится, поскольку зимой температура упадет ниже 12 градусов по Цельсию и выпадет снег.

В настоящее время женщины и девочки в Афганистане живут в невообразимых условиях; система здравоохранения развалена, не существует условий для поддержания беременности и родов. Больницы вынуждены закрываться из-за отсутствия оборудования и медикаментов. Новорожденные умирают от недоедания.

Британская актриса Джиллиан Андерсон и британский телеведущий Джон Джеймс Чалмерс, раненый в результате взрыва бомбы в Афганистане в 2011 году во время службы в Королевском флоте, также обратились с призывом о помощи в связи с афганским кризисом.

IRC сообщает, что за первые 24 часа она собрала 9,5 миллиона фунтов стерлингов для помощи нуждающимся в Афганистане.

Знаменитости призвали людей поспешить, чтобы оказать немедленную гуманитарную помощь наиболее нуждающимся.

Британское правительство также заявило, что внесет в фонд до 10 миллионов фунтов стерлингов государственной помощи, или более 13 миллионов долларов.

«Мы призываем общественность продолжать оказывать помощь. Более восьми миллионов человек в Афганистане находятся на грани голода, и у нас не хватает возможностей для оказания жизненно важной помощи», — сказал представитель комитета Салех Саид.