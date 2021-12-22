Горно-Алтайск, 22 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в региональном оперативном штабе.

(сс) AlexChirkin Маска

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За весь период пандемии на Алтае жертвами COVID-19 стали 547 человек. По данным оперштаба, 499 пациентов умерли от коронавирусной инфекции, 48 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 34 носителя коронавируса, выздоровели 28 человек.