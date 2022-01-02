Москва, , 05:16 — REGNUM Одними из главных блюд в длинные новогодние праздники являются различные салаты. Но нужно помнить, что любой салат при неправильном хранении и нарушении сроков годности стать причиной тяжёлого пищевого отравления, сообщили в Роспотребнадзоре.

Новогодний стол Pxhere.com

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. При этом в ведомстве напомнили, что неумеренное употребление салатов может привести к набору веса. Салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6 ºС.

Так, все салаты из сырых овощей или фруктов, с добавлением мяса и птицы, винегрет и салаты из варёных овощей могут хранится 18 часов (после заправки — 12).

Срок годности у салатов с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки составляет 6 часов, с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов, из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.

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