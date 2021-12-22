Магнитогорск, Челябинская область, 22 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Alexmagnitog «Арена Металлург»

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Никита Коростелёв, Павел Акользин, Денис Зернов и Максим Карпов. У «Северстали» отличились форвард Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, и защитник Илья Хохлов.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 63 очка. «Северсталь» идёт на пятом месте в Западной конференции с 52 очками.

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