Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Спецпредставитель Грузии премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе отчитался в парламенте Грузии об итогах работы за девять лет. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Зураб Абашидзе

Дипломат отметил, что с Россией были восстановлены экономические связи, которые были разорваны, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили.

«С 2012 по 2020 год мы достигли позитивной динамики: на российский рынок попала продукция общей стоимостью $2,5 млрд. По данным за десять месяцев этого года, торговый оборот вырос на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Абашидзе.

Он также напомнил, что в 2014 году было восстановлено прямое авиасообщение между Грузией и Россией. В целом после упрощения визового режима российские туристы стали чаще приезжать в страну. В 2019 году в Грузию прибыло 1,5 туристов из РФ, что стало рекордом.

Напомним, между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Абашидзе был назначен на должность спецпредставителя в 2012 году, когда партия Саакашвили проиграла парламентские выборы, уступив «Грузинской мечте».