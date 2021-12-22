Киев, , 09:13 — REGNUM Представители властей Германии в кулуарах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично». Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov

Он отметил, что Германия, «возможно и по праву», является великой культурной нацией, для Киева это означает, что Берлин может себе позволить игнорировать легитимные интересы или просьбы от других стран, в том числе и Украины».

«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию», — сказал он в интервью центру Ukrainian Prism.

Поэтому, добавил он, дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные"вопросы в публичную плоскость».

«Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ «иди гуляй, мы лучше знаем», ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы и это делать публично», — заключил Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник выразил сомнение в том, что Германия предоставит Киеву вооружения.

Дипломат подчеркнул, что предыдущее правительство Германии не дало официального ответа на вопрос о причине отказа, однако по неофициальным каналам до Украины было доведено, что снабжение Киева вооружением будет способствовать эскалации насилия.