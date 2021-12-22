Киев, 22 декабря 2021, 09:13 — REGNUM Представители властей Германии в кулуарах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично». Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Он отметил, что Германия, «возможно и по праву», является великой культурной нацией, для Киева это означает, что Берлин может себе позволить игнорировать легитимные интересы или просьбы от других стран, в том числе и Украины».
Поэтому, добавил он, дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные"вопросы в публичную плоскость».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник выразил сомнение в том, что Германия предоставит Киеву вооружения.
Дипломат подчеркнул, что предыдущее правительство Германии не дало официального ответа на вопрос о причине отказа, однако по неофициальным каналам до Украины было доведено, что снабжение Киева вооружением будет способствовать эскалации насилия.