Барнаул, 22 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае стала выглядеть неопределённой: в статистике вновь отмечены «аномалии». Так, за последние сутки, 22 декабря, на SARS-CoV-2 в крае протестированы 9252 человека, выявлены 486 новых носителей, передает корреспондент ИА REGNUM, проанализировав данные оперативного штаба региона. Это на пять человек меньше, чем накануне, хотя тестов сделано на 3765 штук больше. При этом почему-тоне публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 367 (+81 за сутки) и 82 022 (+396 за сутки) соответственно.

Существенно сократилось число тяжелобольных: 514 (-48 за сутки) и количество подключённых к аппаратам ИВЛ — 226 (-9 за сутки).

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 60 (+10), (всего 5071).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7799 человек, причём 27 (-2) из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 115 292 человека. Вместе с тем, новый вирус победили 93 343 человека (аномальные +1007 за сутки).

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