Горно-Алтайск, 22 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 34 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в региональном оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

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В Горно-Алтайске подтверждено 12 случаев заражения, в Майминском районе — восемь, в Турочакском — четыре, в Онгудайском, Усть-Канском и Усть-Коксинском — по два, в Кош-Агачском, Чемальском, Чойском и Шебалинском — по одному.

За весь период пандемии на Алтае COVID-19 диагностировали у 25 076 человек (в Горно-Алтайске — у 7829). Выздоровели 22 883 человека, в том числе за сутки — 28.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря оперштаб проинформировал о 26 случаях заражения, выздоровели 34 человека.