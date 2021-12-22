Балашиха, Московская область, , 09:11 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Авангард» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Николай Прохоркин, Наиль Якупов и Арсений Грицюк. У «Торпедо» отличились форварды Энди Мили и Иван Чехович.

На сегодняшний день «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 48 очков. «Торпедо» идёт на девятом месте в Западной конференции с 44 очками.

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