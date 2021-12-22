Кабул, , 09:10 — REGNUM Многие жители Кабула, страдающие от бедности и безработицы, утверждают, что, хотя в страну поступило много помощи, они до сих пор не получили никакого содействия.

Афганистан

Они критикуют агентства по оказанию помощи, которые распределяют её по принципу «на месте», утверждая, что в распределении помощи должна присутствовать большая прозрачность и справедливость.

«За три дня я смогла купить две буханки хлеба и давала их своим детям, разводя в кипятке, чтобы они хотя бы как-нибудь насытились. Что касается меня — храни меня Аллах», — рассказала «ТОЛО ньюс» жительница Кабула Фарида.

Другой житель Хабибулла говорит: «Мы живем в районе Дехмзанг, до сих пор не получали никакой помощи, наверное нас не сочли достойными этой помощи».

Жители столицы считают, что рост их проблем напрямую связан с ростом бедности, безработицы и цен на сырьё, усугубляемым наступлением холодного сезона.

В то же время, Исламский Эмират заявляет, что создана специальная комиссия для изучения подобных жалоб и обеспечения прозрачности при распределении помощи.

«Задача комиссии — контролировать распределение помощи и чётко определять тех, кто действительно в ней нуждается», — сообщил Билал Карими, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата.