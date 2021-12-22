Пекин, 22 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Работе Кэрри Лэм в качестве главы администрации Гонконга дал высокую оценку премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Его слова 22 декабря приводит издание South China Morning Post.

Ли Кэцян reg

«В этом году вы проводили эффективную работу по сдерживанию пандемии и восстановлению экономики. Центральное правительство высоко оценивает вашу работу и работу администрации», — сказал Ли Кэцян в ходе встречи с Лэм в Пекине.

В то же время, это последний ежегодный визит нынешней главы администрации Гонконга в Пекин на этом посту, так как в 2022 году ее полномочия истекают. Также ожидается, что позднее Лэм встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне обеспокоенность по поводу выборов в Законодательный совет (региональный парламент) Гонконга, которые состоялись 19 декабря, выразило правительство Японии.