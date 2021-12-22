Бангкок, 22 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Во многих районах Таиланда, включая столичный Бангкок, 22 декабря зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха, в несколько раз превышающий безопасную норму. Это следует из данных мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

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До очень нездорового (фиолетового) уровня индекс качества воздуха поднялся в шести районах Таиланда. Такое загрязнение (от 209 до 304 пунктов при норме в 50 пунктов) может крайне негативно влиять на здоровье людей. В связи с чем жителям этих районов, особенно детям и страдающим респираторными заболеваниями, рекомендуется как можно меньше находиться на открытом воздухе.

Индекс качества воздуха в 144 районах Таиланда находится на нездоровом (красном) уровне (от 150 до 196 пунктов), что также в три, четыре раза превышает норму.

Отмечается, что в настоящее время средний показатель качества воздуха по Королевству достигает 172 пункта, в столичном Бангкоке — 151 пункт. Что помещает Таиланд на восьмое место в списке стран с самым загрязнённым воздухом. В данный момент лидируют в этом антирейтинге Чад, Индия, Пакистан, Иран, Китай, Бангладеш и Монголия.

Напомним, что в это время года (с декабря по апрель) уровень загрязнённости воздуха в Таиланде повышается из-за традиционного отсутствия ветра, что приводит к накоплению в атмосфере выбросов от предприятий и автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря уровень загрязнения воздуха в 130 районах Таиланда ощутимо превысил максимально допустимую концентрацию.