Москва, , 09:16 — REGNUM Пониженная температура тела, нарушение сознания, потеря чувствительности на определенных участках тела — признаки переохлаждения или обморожения, при которых нужно обращаться за медицинской помощью. Об этом рассказал 22 декабря главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Мороз Andrey

По его словам, переохлаждение или обморожение — главные опасности, связанные с холодом. На переохлаждение указывает пониженная температура тела, бледность кожных покровов, нарушение сознания, невнятная речь, нарушение координации.

«Если такие симптомы есть, то необходимо поместить человека в защищённое от холода место, укрыть и вызвать врача. На обморожение указывает покалывание или пощипывание, потеря чувствительности на определенных участках тела», — сказал Тяжельников РИА Новости.

Врач подчеркнул, что растирать обмороженный участок кожи снегом ни в коме случае нельзя, это ещё больше повредит кожу. Запрещено помещать обмороженные конечности в горячую воду — из-за быстрого нагревания возможен некроз повреждённого участка. При обморожении следует также поскорее обратиться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 22 декабря ожидается мороз, −20… −18 °C. Днём 23 декабря будет теплее от минус 13 до минус 11 градусов.

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