Ташкент, , 09:06 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря провел совещание по вопросам учета земли и формирования государственных кадастров, внедрения в сферу цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе совещания президент заявил, что «за 30 лет в Узбекистане не появилось учёта земли, нет ни ответственности, ни отчётности».

»Ни парламент не смотрел, никто не смотрел, никто не контролировал», — заявил Мирзиёев.

В связи с этим, по словам президента, «очень много случаев коррупции в земельном вопросе». Глава Узбекистана также подчеркнул, что «мы приняли закон по этому вопросу, а прокуратура его не использует». По словам президента, за всем этим «стоит взяточничество и коррупция».

Мирзиёев обратился к Генпрокурору Узбекистана Нигматилле Юлдашеву, который участвовал на совещании.

«Товарищ Юлдашев, надо всем категорично сказать, что за этим стоит взяточничество и коррупция», — сказал президент. Мирзиёев указал Генпрокурору, что «нужно привлекать к уголовной ответственности, а не только проводить собрания».

»Если вы начнете привлекать к уголовной ответственности больших хокимов (мэров, губернаторов), я начну уважать вас», — сказал Мирзиёев.