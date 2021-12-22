Москва, , 09:06 — REGNUM Салаты — одно из главных блюд на новогоднем столе. Но неправильное хранение салатов может стать причиной тяжёлого пищевого отравления, сообщили 22 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новогодний стол Fogirl.ru

Салаты относят к скоропортящимся продуктам, поэтому их рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6 ºС. В частности, салаты из сырых овощей или фруктов, с добавлением мяса и птицы, винегрет и салаты из варёных овощей могут хранится 18 часов (после заправки — 12).

Срок годности у салатов с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки составляет 6 часов, с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов, из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов. Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году самый популярный в новогодние праздники салат оливье обойдётся жителям России на 20,8% дороже, чем в 2020 году.

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