Куала-Лумпур, 22 декабря 2021, 09:05 — REGNUM Число погибших в результате наводнения в Малайзии увеличилось до 27 человек, сообщает CNN Indonesia.
В результате наводнения более 71 000 человек были эвакуированы.
Количество погибших стало самым высоким за последнее десятилетие.
В 2014 году пять штатов Малайзии пострадали от наводнения. Тогда 21 человек погиб, а 10 человек пропали без вести.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Малайзии заявило, что на данный момент в общей сложности 3500 индонезийских граждан пострадали от наводнения, обрушившегося на страну.
Читайте ранее в этом сюжете: Из-за наводнения в Малайзии пострадали 3500 граждан Индонезии