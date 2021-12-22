Число жертв наводнения в Малайзии увеличилось до 27 человек
Куала-Лумпур, 22 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнения в Малайзии увеличилось до 27 человек, сообщает CNN Indonesia.
Philippe Semanaz
Наводнение
В результате наводнения более 71 000 человек были эвакуированы.
Количество погибших стало самым высоким за последнее десятилетие.
В 2014 году пять штатов Малайзии пострадали от наводнения. Тогда 21 человек погиб, а 10 человек пропали без вести.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Малайзии заявило, что на данный момент в общей сложности 3500 индонезийских граждан пострадали от наводнения, обрушившегося на страну.