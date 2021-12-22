Кемерово, 22 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 22 декабря, за прошедшие сутки выявлено 349 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 351 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 75, Кемерово — 70, Юрга — 30, Междуреченск — 25, Прокопьевск — 21, Ленинск-Кузнецкий — 20, Анжеро-Судженск — 15, Белово — 14, Промышленновский МО — семь, Мыски — пять, Полысаево — пять, Гурьевский МО — пять, Новокузнецкий МР — пять, Топкинский МО — пять, Юргинский МО — пять, Березовский — четыре, Калтан — четыре, Осинники — четыре, Киселевск — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Тяжинский МО — три, Яйский МО — три, Яшкинский МО — три, Беловский МО — два, Ижморский МО — два, Кемеровский МО — два, Крапивинский МО — два, Прокопьевский МО — два, Тисульский МО — два, Краснобродский — один, Марииснкий МО — один, Тайга — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 267 пациентов выздоровели, шестеро скончались.