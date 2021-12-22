Салехард, 22 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре на железнодорожном вокзале станции Коротчаево погибли трое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Уральская транспортная прокуратура На месте происшествия

Трагедия произошла 22 декабря в 02:05 по местному времени (00:05 мск). На месте пожара обнаружены три трупа рабочих ОАО «Северстройсервис», проводивших реконструкцию вокзала.

На место гибели трех рабочих в результате пожара на железнодорожном вокзале выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.