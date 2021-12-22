Барнаул, 22 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 22 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 131 674 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 3769 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 1000 человек.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Из общего числа привитых 76 384 жителя региона получили первую прививку (на 2505 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 1 000 709 человек (всего +6004 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 54 581 ревакцинированном (+270 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря 2021 года количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион. Ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, губернатор региона Виктор Томенко отмечал, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё 600 тысяч человек.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы менее тысячи человек