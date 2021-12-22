Владивосток, 22 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Приморье завершилось голосование конкурса «Твой проект» — 87 предложений жителей по преображению городов и поселков получили общественное одобрение и будут реализованы в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Tsitsurskaya Детская площадка

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Отмечается, что за несколько сотен проектов проголосовали почти 100 тыс. человек. Самыми активными оказались жители Хасанского района, Владивостока и Анучинского округа.

Во Владивостоке по результатам голосования реализуют пять проектов, в Артеме, Находке, Уссурийске — по четыре. На территориях с численностью населения от 30 до 100 тыс. человек отберут по три проекта, там, где менее 30 тыс. жителей, — по два.

В целом, больше 300 заявок претендовали на победу. Чаще всего приморцы выбирали объекты благоустройства — скверы, дворы, придомовые территории.

В 2022 году на реализацию проекта «Твой выбор» направят более 3 млрд рублей федеральных и краевых средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в 35-ти муниципалитетах Пензенской области в 2022 году планируют благоустроить 23 дворовых территории и 28 общественных пространств. На эти цели предусмотрено более 362 млн рублей.