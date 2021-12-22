Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Соединённые Штаты продолжают винить Россию в обострении ситуации на Украине и призывают принять меры к деэскалации напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

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«Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие её силы несут ответственность за эскалацию напряжённости, а не Украина или Соединённые Штаты», — написал представитель американского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Он призвал Россию прекратить использовать «провокационную, ложную риторику» и принять меры для деэскалации напряжённости.

«Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, подстрекательскую риторику и предпринять значимые шаги по деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», — отметил Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что американские частные военные компании готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины. В настоящее время в Авдеевке и Приазовском зафиксировано присутствие более чем 120 сотрудников иностранных ЧВК. Кроме того, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими веществами, добавил он.

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В ДНР в свою очередь эту информацию подтвердили. Как заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, киевские боевики могут отравить питьевую воду, поступающую в Донецкую Народную Республику по реке Северский Донец.

При этом в Пентагоне заявили, что заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу не соответствует действительности.

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