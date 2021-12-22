Уфа, 22 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Дорожную карту по модернизации фасадов зданий в Уфе и установке на них светодиодных контуров в рамках подготовки к празднованию 450-летия города поручил подготовить глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил на совещании по подготовке к празднованию 450-летия Уфы, которое будет отмечаться в 2024 году.

Ufacity.info Вид на Уфу

«Масштаб работ очень большой. Самое главное — важно обсуждать проекты благоустройства с горожанами. Эти парки и скверы мы создаём прежде всего для уфимцев, поэтому жители должны знать, что будет рядом с их домом», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

На совещании глава региона также поручил подготовить дорожную карту по модернизации фасадов зданий и установке на них светодиодных контуров.

«Мы подготовили сразу несколько площадок в Уфе, которые станут центрами притяжения горожан и гостей столицы Башкортостана, украсят облик города и станут его новыми визитными карточками. Причём речь идёт не только об историческом центре Уфы. В планах — благоустройство отдалённых территорий: парк «Центральный» в Дёме, парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе Уфы, озеро Тёплое в Инорсе и т.д.», — приводит пресс-служба слова советника главы Башкирии по вопросам развития общественных пространств и городской среды Ольги Сарапуловой.

Отмечается, что на некоторых объектах работы уже завершаются. Так, реконструкция сквера на бульваре Славы идет в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Сообщается, что до 2024 года планируется реконструировать уличную инфраструктуру в историческом центре Уфы.

«Улицы станут комфортнее и удобнее для автовладельцев, пешеходов и велосипедистов», — сообщила Сарапулова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе намерены достроить Воскресенский собор.