Донецк, , 09:00 — REGNUM Предложения украинских властей по реформированию Совместного центра по контролю и координации (CЦКК) режима прекращения огня являются неприемлемыми. Об этом 21 декабря заявил представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Никанорова, которые приводит пресс-служба представительства ДНР в СЦКК, в ходе прошедшей 21 декабря встречи стало понятно, что Киев не намерен делать очевидных шагов на пути к мирному урегулированию конфликта.

Также представитель ДНР уточнил, что таковыми в Донбассе считают прямое взаимодействие с республиками в рамках СЦКК и дезавуирование заявлений официальных украинских лиц о праве командиров ВСУ на местах самим принимать решение о ведении огня и применении беспилотников на линии соприкосновения.

«Вместо этого предлагаются абсолютно не реалистичные реформы формата СЦКК, превращающие его в многосторонний дискуссионный клуб, что неприемлемо для нас», — сказал он.

Как передавщало ИА REGNUM, 21 декабря депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что киевские боевики могут отравить питьевую воду, поступающую в Донецкую Народную Республику по реке Северский Донец.