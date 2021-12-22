Сеул, 22 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

En.yna.co.kr Турбированнаяи гибридная модели Hyundai Sonata

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Hyundai, Mercedes-Benz, Kia, Toyota и Stellantis. Всего будет отозвано 34 639 транспортных средств 13 моделей.

Известно, что в числе выявленных проблем: отключение электроэнергии во время движения гибридной модели Hyundai Sonata, неисправность педали тормоза в седане Toyota Camry и сбои программного обеспечения седана Mercedes-Benz S 450 4MATIC.

В случае самостоятельного ремонта компании обязуется возместить затраченные на ремонт средства.