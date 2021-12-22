Москва, , 08:55 — REGNUM В Москве на базе Боткинской больницы по постоянной основе заработал первый в России полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G) для инновационных медицинских исследований, сообщается на портале мэра столицы.

5G Accomm.com

На базе 5G-полигоне будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных.

Также это уникальная возможность для врачей протестировать инновационные технологии в реальных клинических условиях.

В частности, на базе 5G будет осуществляться круглосуточный мониторинг состояния пациентов, дистанционные консилиумы в режиме реального времени и новые методы обучения медицинского персонала.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили 65% медицинских учреждений.

Читайте подробнее: К ЕМИАС подключили 65% медицинских учреждений Москвы