Лас-Вегас, США, , 08:54 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Тампа-Бэй Лайтнинг

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 38 бросков по своим воротам.

В составе «Вегаса» дубль оформил форвард Марк Стоун, ещё один гол забил нападающий Николя Руа.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 44 очка. «Вегас» идёт на втором месте в Западной конференции с 40 очками.