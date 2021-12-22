Пенза, 22 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 14 человек. По состоянию на 22 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4537 случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 587 человек, днём ранее больничный закрыли 583 пациента. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 77 288 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области среди жителей старше 15 лет пороговый уровень заболеваемости ОРВИ превышен на 71,3%.

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