Ижевск, 22 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 декабря прививку от коронавируса сделали 665 673 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво» Вакцина от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 501 511 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 886 жителей республики. 2652 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 114 973 человека. За указанный период ревакцинировались 105 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в Удмуртии провели 2 216 200 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5466 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5489 исследований.

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