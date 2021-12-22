Москва, , 08:52 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала покупку Польшей у США бывших в употреблении бронеавтомобилей типа MRAP «новинками секонд-хенда».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пан Блащак сообщил, что новинки секонд-хенда… «укрепят потенциал подразделений, размещённых в Восточной Польше». Достойной армии — достойную технику», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она также добавила, что по Польше в сторону восточных рубежей «идет колонна американской рухляди» вместо серьезного анализа предложений Москвы по глобальной и европейской безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил увеличить контингент военных сил альянса на восточной границе Европы в связи с «наращиваем военного присутствия России на границе с Украиной».

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