Вашингтон, , 08:50 — REGNUM В случае военного столкновения России и Украины последняя столкнется в черноморском регионе с российскими ракетами «Калибр», которым ей нечего противопоставить. Об этом 22 декабря заявил в своей статье обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России Mil.ru

«Если Россия осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины, ожидайте, что новый фронт откроется… на море. Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», — говорится в его материале.

Как отмечает автор, в настоящее время российская сторона активным образом строит новые корабли и подводные лодки, а также создает ракеты «Калибр», могущие преодолевать расстояние не в одну сотню километров.

Также Экс приводит мнение экспертов из Великобритании Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, указавших в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований на «значительную рекапитализацию» российского Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ.

При этом обозреватель считает, что в 2014 году ЧФ являлся «по-настоящему слабым», так как почти все его основные на тот момент корабли были построены еще во времена СССР. В то же время, как пишет автор, после возвращения Крыма в состав России на российском флоте в Черном море началась модернизация и он преобразился в течение семи лет.

«В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты «Калибр». Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики», — также указывает эксперт.

Помимо того, как уточняет Экс, корабли ЧФ не очень большие, однако даже корветы вооружены «Калибрами», в то время, как потенциал Украины в предотвращении атак с моря является ограниченным.

«Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского», — добавляет обозреватель.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.