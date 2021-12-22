Ижевск, , 08:49 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 декабря провели 2 216 200 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус Kraszdrav.ru

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5466 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5489 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3382 человек.

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