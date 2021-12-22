Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Не менее $100 млрд украдено в США из средств, выделенных для помощи гражданам и предприятиям в условиях пандемии коронавируса. Таковы данные Секретной службы США, сообщает Associated Press.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам координатора по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Роя Дотсона, похищено 3% от $3,4 трлн, выделенных в качестве помощи из-за пандемии. Основой для этой оценки стали данные Секретной службы — федерального агентства, подчинённого министерству внутренней безопасности США, а также министерства труда и управления малого бизнеса.

В основном деньги похищались путём манипуляций с пособиями по безработице. Около $87 млрд могли быть выплачены ненадлежащим образом.

Более $1,2 млрд были конфискованы Секретной службой в ходе расследования мошенничеств с займами и страхованием от безработицы. В настоящее время проводится более 900 расследований случаев мошенничества, связанного с пандемией, в каждом штате. Сто человек помещены под стражу.

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