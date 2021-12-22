Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Десятки членов Конгресса США подписали письмо с претензиями на процесс приема афганских иммиграционных заявлений по программе временного проживания по гуманитарным причинам.

Виза США Sefaratamrica.com

Эдвард Дж. Марки Уэст Мултон, член Палаты представителей США, а также еще 53 члена Конгресса направили письмо в министерство внутренней безопасности и Департамент по делам гражданства и иммиграции США (USCIS). В письме говорится, что процесс подачи заявлений для более чем 30 000 афганских граждан на соискание временного проживания в США, неоправданно затягивается. Об этом сообщает darivoa.com.

Законодатели США также призвали иммиграционную службу США немедленно приступить к обработке этих запросов.

В письме говорится, что афганцы, подавшие заявку на временное проживание, сообщили о новых и сложных критериях доказательства уровня угрозы их жизни, выдвинутых американскими властями. Некоторые из этих граждан все еще живут в Афганистане, а некоторые переехали в третьи страны.

Члены Конгресса также упомянули в письме: «Десятки тысяч афганских граждан и членов их семей в настоящее время, к сожалению, подвергаются преследованиям со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Конгрессмены также заявили, что ряду граждан Афганистана, бежавших в третьи страны, теперь грозит принудительная депортация.

Они обратились к соответствующим властям с просьбой обеспечить, чтобы все афганские граждане из группы риска, в том числе проживающие в третьих странах, получили временный вид на жительство в США, чтобы избежать правовой неопределенности.

Ранее ряд защитников прав иммигрантов были обеспокоены тем, что иммиграционный департамент США может отклонить многие заявки на временное проживание.

В соответствии с руководящими принципами 2017 года Департамент гражданства и иммиграции США предоставляет временное проживание на гуманитарной основе тем, кто опасается причинения вреда в результате общественного насилия.

Однако агентство изменило критерии для афганских граждан и попросило третью сторону предоставить доказательства серьезности угрозы для человека (заявителя на временное проживание в США).

Организации по защите прав беженцев заявили, что иммиграционная служба США должна содействовать афганцам, находящимся в группе риска, в процессе скорейшего выезда из Афганистана. Выдача подобных виз должна быть предусмотрена для тех иностранных граждан, которые не могут въехать в Соединенные Штаты по иммиграционной и действующей визе, но которым необходимо покинуть свои страны.

Претендентами на временное проживание являются политические и общественные активисты, ученые, правозащитники, юристы, прокуроры, судьи и другие лица, чья жизнь в их родной стране находится в опасности.

За последние три месяца иммиграционная служба США получила от афганцев более 30 000 заявлений на временное убежище.

Около двух недель назад Виктория Паммер, пресс-секретарь иммиграционной службы США, сообщила «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что с 1 июля агентство получило более 115 заявлений от афганцев, проживающих за пределами США.

Но она не ответила на вопрос издания о том, почему агентство до сих пор отказывало нескольким афганцам в поисках убежища.

Виза на временное проживание для каждого члена семьи, независимо от возраста, стоит 575 долларов. Активисты сообщают, что иммиграционная служба США только за последние несколько месяцев получила несколько миллионов долларов в качестве выплат.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан в середине августа, США эвакуировали из Исламской Республики около 125 000 человек, большинство из которых были афганскими гражданами из зоны риска.

По прошествии более чем четырех месяцев после восстановления талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над страной, тысячи людей по-прежнему ежедневно покидают Афганистан. Экономический кризис, бедность, безработица, строгие законы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и страх перед местью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются одними из основных причин этих миграций.